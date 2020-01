Wirecard – wird hier Wort gehalten?

Liebe Leser von Feingold Research, am 2. Januar kamen wir raus mit der offensiven Überschrift “Der beste Call im Markt auf Wirecard“. Ausnahmsweise für alle Leser im freien Bereich und nicht nur im Abonnentenbereich, den man hier findet. Der Call am 2. Januar – 1,07 Euro im Kurs. Seither die Aktie? Kaum verändert. Der Call jetzt – 11 Tage später? Bei 2,07 Euro. Keine Hexerei, keine Zauberei, sondern wir haben unser Know-How genutzt, das andere so nicht liefern. Sentiment, Volatilität auslesen, das richtige Produkt nehmen und vor allem geschickt agieren! Schauen Sie sich die WKN HZ4TK0 gerne noch einmal hier an. Und wenn wir Sie überzeugt haben, dann testen Sie doch gerne unseren Börsenbrief. Jederzeit kündbar, denn wir..naja, das wissen Sie ja schon;-). PS: Produktverständnis, Volatilität lesen, Märkte lesen, das richtige Produkt auswählen, den richtigen Broker, das richtige Timing und Fehler vermeiden – all das schulen wir in unserem Feingold-Research “Basis Trainingstag”. Bei Interesse schicken wir alle infos zu. Unter info@feingold-research.com erreicht Ihr uns.