Ende 2019 konnte die STS Group einen zweiten Großauftrag in den USA gewinnen. Man wird ein LKW-Dachsystem liefern, das Volumen des Auftrags liegt bei 230 Millionen Euro. Somit kann ein neues Werk im US-Bundesstaat Virginia entstehen. Phantasie gibt es auch weiter rund um den Bereich E-Mobilität. In Europa wurde von STS in diesem Bereich ein neuer Auftrag gewonnen, der von einem Sportwagenhersteller kommt. Zugleich arbeitet STS ...