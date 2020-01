Seit heute kann die Anleihe der Veganz Group gezeichnet werden. Die Zeichnung läuft bis zum 7. Februar. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 10 Millionen Euro. Verzinst ist das Papier mit 7,5 Prozent jährlich. Die Laufzeit liegt bei fünf Jahren.Mit dem frischen Geld will Veganz Lieferantenverbindlichkeiten ablösen. Auch will man in Produkte und in das Marketing investieren. ...