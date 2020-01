Rainer Binder wird den Aufsichtsrat von Delticom am 29. Februar verlassen. Binder gibt persönliche Gründe für den Abschied an. Der Mitbegründer von Delticom ist derzeit Chef des Gremiums.Künftig will Binder, der auch mittelbar Großaktionär von Delticom ist, als Berater für die Gesellschaft tätig sein. Eine Vergütung soll er für diese Arbeit nicht erhalten. ...