Bei Varta gibt es eine Veränderung in der Aktionärsstruktur. Smallcap World Fund aus Baltimore (USA) hat seine Position bei Varta verringert. Bisher hielten die Amerikaner 5,24 Prozent an Varta. Laut der aktuellen Meldung liegt der Anteil von Smallcap World Fund inzwischen noch bei 4,78 Prozent. Die Veränderung erfolgte am 9. Januar.Die Aktien von Varta bleiben weiter unter Druck. Heute verliert das Papier 13,8 Prozent auf ...