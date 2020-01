Heute wird das Thema Handelskrieg mit dem morgen zu unterschreibenden Phase 1 Deal im Fokus der Märkte stehen - laut jüngstem Gerücht sollen die Käufe Chinas von US-Produkten deutlich höher sein als bisher angenommen (insgesamt ca. 200 Milliarden Dollar). Gleichwohl bleiben auch nach dem Deal zwei Drittel der chinesischen Importe in die USA mit Zöllen von bis zu 25% belegt, der Handelskrieg ist also nicht wirklich beendet. Heute starke Daten zu Importen und Exporten aus China, der Yuan wertet deutlich auf. Gestern vor dem heutigen Start der US-Berichtssaison neue Allzeithochs bei S&P 500 und Nasdaq (mit einer Tesla-Aktie, die nun so viel wert ist wie Volkswagen), der Dax dagegen entfernt sich wieder von seinem Allzeithoch und kann das Tempo der US-Indizes zuletzt nicht mehr mitgehen..

Das Video "Handelskrieg und US-Berichtssaison!" sehen Sie hier..