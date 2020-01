FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag leicht zulegen und damit in Schlagdistanz zu einem Rekordhoch bleiben. Rund eine Stunde vor dem Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein moderates Plus von 0,12 Prozent auf 13 468 Punkte. Damit bleibt das Rekordhoch bei knapp 13 600 Zählern in Reichweite.

Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba zeigte sich allerdings skeptisch, die Aufwärtsdynamik des Dax habe jüngst nachgelassen. "Während neue, positive Impulse fehlen, um dem Markt neuen Schwung zu verleihen, könnte auf der anderen Seite die Risikoaversion jederzeit wieder zunehmen".