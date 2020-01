Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Wirtschaftskalender sei am Dienstag recht leer, da nur eine wichtige Veröffentlichung (US-VPI) anstehe. Man sollte sich jedoch auf den handelspolitischen Nachrichtenfluss konzentrieren, da der chinesische Vizepremier Liu He bereits in Washington sei und der EU-Handelskommissar Phil Hogan heute dort eintreffen werde. [ mehr