Straumann-Aktie knackt die Marke von 1.000 Schweizer Franken

Jetzt ist es also tatsächlich passiert. Die Aktien des schweizerischen Zahntechnikkonzerns Straumann (WKN: 914326) knackte mit der Börsenschlussglocke am Donnerstagabend das allererste Mal in der Geschichte der Straumann-Aktie die magische Marke von 1.000 Schweizer Franken. Lasst uns also heute einmal schauen, was die Aktie in der Vergangenheit antrieb und wie die Zukunft des Unternehmens aussehen könnte.

Straumann liefert zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk

Das wirklich Beeindruckende an der jüngeren Straumann-Geschichte ist die Zuverlässigkeit, mit der man in Zürich das Unternehmen zu immer neuen Rekorden geführt hat. Nachdem im Jahr 2013 Marco Gadola das Amt des Vorstandsvorsitzenden in Basel übernommen hat, erweiterte man den adressierbaren Markt kontinuierlich und feierte sowohl auf den alten als auch den neuen Märkten großartige Erfolge.