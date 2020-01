FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Jagd des Dax auf ein neues Rekordhoch scheint vorerst beendet zu sein. Der deutsche Leitindex hat am Dienstag den dritten Handelstag in Folge nachgegeben. Zuletzt verlor er 0,43 Prozent auf 13 393,73 Punkte. Damit konnte er den neuen Höchstmarken an der Wall Street vom Vortag nicht mehr folgen. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel fiel um 0,36 Prozent auf 28 303,50 Zähler.

An den US-Börsen hatten der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 am Vortag neue Höchststände erreicht. Auch an den fernöstlichen Börsen setzte sich am Dienstag eine freundliche Tendenz durch - mit der Ausnahme der Börsen in China.