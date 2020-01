Für die Wirecard Aktie gab es gestern charttechnisch keinen Befreiungsschlag. Zwar wurde der gemeldete Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats von Wulf Matthias zu Thomas Eichelmann an der Börse von vielen Anlegern positiv aufgenommen, doch für einen Befreiungsschlag fehlte dem DAX-Papier gestern die Kraft. Zwischenzeitlich konnte Wirecards Aktienkurs bis auf 115,25 Euro klettern, scheiterte letztlich aber mit einem Breakversuch an ...