GAM konsolidiert operative Plattform durch Partnerschaft mit SimCorp

GAM arbeitet bereits seit 2004 mit SimCorp zusammen und verwaltet auf deren Investmentmanagementplattform Vermögen von rund CHF 105 Milliarden – namentlich für die Private-Labelling-Sparte sowie einzelne eigene Investment-Management-Strategien von GAM. Die neue Lizenzvereinbarung baut auf dieser bewährten, langjährigen Zusammenarbeit auf. Die Umstellung auf die Plattform von SimCorp, auf der weltweit Vermögen in Höhe von insgesamt USD 19 Billionen verwaltet werden, wird diesen Monat beginnen.

SimCorp Dimension wird GAM als zentrale Front-Office-Plattform sowie Investment Book of Record (IBOR) dienen und neben dem Portfolio- und Transaktionsmanagement auch das Risiko-, Compliance- und Performance-Management unterstützen. GAM wird ausserdem SimCorp Gain für das Datenmanagement nutzen, und SimCorp Coric als neue Kundenkommunikations- sowie Reporting-Lösung einsetzen. Für die Kunden wird die Umstellung der aktuellen Front-Office-Systeme auf SimCorp nahtlos verlaufen und sie werden von einem verbesserten Reporting durch GAM profitieren.

Peter Sanderson, Group CEO von GAM, sagte: «Die Reduktion der Komplexität hat bei GAM weiterhin Priorität, und die Konsolidierung unserer Front- sowie Middle-Office-Systeme ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. SimCorp ist ein Branchenführer, dessen zentrale Plattformlösung sich am besten eignet für unsere zukünftige Ausrichtung, was uns die Umsetzung einer Technologieplattform der Spitzenklasse ermöglicht. Die Umstellung auf eine voll integrierte Lösung verbessert nicht nur das Kundenerlebnis, insbesondere durch eine optimierte Reporting-Lösung, sondern sie steigert auch unsere operative Effektivität sowie Effizienz.»