Der MidCap Index und kleiner Bruder des DAX umfasst insgesamt 50 mittelständische Aktienunternehmen und zeigt sich in seiner Performance durchaus vergleichbar mit dem Hauptindex. Allerdings präsentiert sich dieses Barometer deutlicher fester und konnte zuletzt über einen zweijährigen Widerstand um 27.525 Punkten zulegen. Aufgrund der Ausdehnung der vorausgegangenen Konsolidierungsphase dürfte der jüngste Kursanstieg mittelfristige Auswirkungen auf das Barometer nehmen und erlaubt es auch in 2020 auf ein erfolgreiches Jahr zu hoffen. Trendwendesignale sind derzeit nicht zu erkennen, auch ist der seit Mitte 2011 bestehende Aufwärtstrend vollkommen intakt und bietet weiterhin vielversprechende Handelsansätze.

Rekordhochs im Visier

Auf der Unterseite findet der MDax bei 27.525 Punkten zunächst eine starke Unterstützung vor. Diese könnte nach einem zu erwartenden Rückläufer ein Sprungbrett für frische Hochs fungieren, insgesamt wird ein weiterer Kursanstieg in den runden Bereich von 30.000 Punkten favorisiert. Dieses entspricht überdies dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement und nimmt in der Charttechnik eine wichtige Rolle ein. Sollte wider Erwarten jedoch das Unterstützungsniveau um 27.500 Zählern mindestens auf Monatsbasis gebrochen werden, müssten anschließend Rücksetzer in den Bereich von 26.000 Punkten einkalkuliert werden. Reicht dieses Niveau für eine nachhaltige Stabilisierung nicht aus, dürfte noch einmal der langfristige Aufwärtstrend bestehend seit 2011 um 23.950 Punkten (steigend) als weitere Stütze zum Zuge kommen.