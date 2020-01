Nun ist es amtlich: Auf das Korrekturjahr 2018 ist ein prächtiger Börsenjahrgang gefolgt.

Weltweit weisen die Börsenuhren satte Zuwächse bei den Aktienkursen aus. Einmal mehr führen amerikanische Aktien die Herde an. Dabei schoss der Technologiewerteindex Nasdaq mit einem Kursanstieg von ca. 35% den Vogel ab. Aber auch chinesische Dividendentitel konnten im Jahr 2019 deutlich zulegen. Selbst Europa, das im Vergleich mit den Wirtschaftsregionen Nordamerika und Asien eine stark abgebremste konjunkturelle Dynamik an den Tag legte, wusste mit üppigen Kursaufschlägen zu gefallen. Gleiches gilt für deutsche Aktien, wo der Index mittelgroßer Aktien (M-DAX) nach einem Anstieg um mehr als 32% einen neuen Rekord erklomm.

Damit hat sich die langjährige Hausse fortgesetzt, die ihren Ausgangspunkt in der Weltuntergangsstimmung des Winters 2009 findet. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Abschaffung positiver Realzinsen (d.h. Zinsen nach Abzug der jährlichen Geldentwertungsrate) ganz maßgeblich zu dem beachtlichen Börsenaufschwung des letzten Jahrzehnts beigetragen hat. Und im Jahr 2019 kam es in den USA zu drei Leitzinssenkungen durch die amerikanische Notenbank Fed, nachdem man dort unter Beleidigungen, Verleumdungen und Drohungen des Präsidenten Trump realisieren musste, dass eine Rückkehr zu ‚normalen‘ Zinsraten der Vergangenheit illusorisch ist. Den klarsten Ausdruck der veränderten Rolle der Notenbanken erblickt man, wenn man deren Bilanz betrachtet. Mit einem Bestand von ca. 4,5 Billionen Dollar an Staatspapieren ist die Notenbank zum größten Gläubiger der Vereinigten Staaten aufgestiegen. In Europa ist die Lage prinzipiell nicht anders. Daran wird auch die Inthronisierung von Christine Lagarde, der ersten Frau und ersten Politikerin im Amte des Notenbankpräsidenten, nichts ändern.