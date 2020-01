Britische Wirtschaft schwächelt

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das britische BIP wies im November einen überraschenden Rückgang um 0,3% gg. Vm. (Konsens: 0,0%) aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Da die Vormonatswerte noch oben revidiert worden seien, sei das Output-Niveau zwar ungefähr so hoch wie erwartet und in der Dreimonats- auf Dreimonatsveränderung sei es sogar zu einem Anstieg um 0,1% gekommen. [ mehr