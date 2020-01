Der Palladiumpreis hat zu Beginn des neuen Jahres seine Gewinne weiter ausgebaut und kostet derzeit rund 2.150 USD pro Unze. Doch selbst diese gewaltige Rallye wird noch, von einem wesentlich unbekannteren, aber auch wesentlich teureren Edelmetall, in den Schatten gestellt - Rhodium.

Denn der Rhodiumpreis, das Metall ist fünf Mal so teuer ist wie Gold und kommt vor allem in Katalysatoren zum Einsatz, konnte allein diesen Monat bereits um 32% steigen und kam so dem höchsten Stand seit dem Jahr 2008 nahe. Striktere Vorgaben zur Emissionsbegrenzung haben eine nun schon einige Jahre andauernde Rallye eingeleitet und jetzt kommen Spekulationen auf, dass auch Investoren einsteigen, die darauf wetten, dass Rhodium auf Rekordniveau klettert.