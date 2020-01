Paion vergibt die Lizenzrechte für Remimazolam in Südostasien an Hana Pharma. Damit wird die Kooperation mit den Südkoreanern ausgebaut. Der neue Vertrag umfasst Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Es gibt für Paion eine erste Zahlung von 1,5 Millionen Euro sowie Meilensteinzahlungen von bis zu 4,2 Millionen Euro. Hinzu kommt eine Umsatzbeteiligung. Jetzt muss Hana Pharma in den entsprechenden ...