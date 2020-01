Fondsgipfel 2020: DJE, Shareholder Value Management und ACATIS führen Geldanlage-Dialog fort

Das Trio DJE, Shareholder Value Management AG und ACATIS Investment KVG mbH macht Geldanlage im Rahmen des "Fondsgipfels" transparent, erklärt wichtige Marktzusammenhänge und beantwortet bedeutende Fragen der Zeit: Was können Anleihen bei diesem Niedrigzinsniveau noch leisten? Bleiben Aktien die bessere Alternative? Welche Beimischungen machen ein Depot noch wetterfester?

Der Fondsgipfel startet am 15. Januar in Stuttgart, hinzu kommen 28 weitere Städte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Er richtet sich vorrangig an professionelle Investoren, Berater und Makler und ist als Lunch-Event gestaltet: Pro Gang gibt es einen Experten-Vortrag. Im Anschluss besteht bei einem Get-Together die Möglichkeit, sich je nach individuellem Bedürfnis mit den anwesenden Investment-Profis der veranstaltenden Häuser auszutauschen. e-fundresearch.com freut sich sehr, den Fondsgipfel auch 2020 wieder in Österreich als Medienpartner offiziell unterstützen zu dürfen.

Stefan-David Grün, Geschäftsführer bei DJE, sagt: „Ich freue mich, dass wir wieder mit geballter Expertise auf Roadshow gehen. Es ist eine optimale Gelegenheit für den direkten Austausch mit Interessenten und Kunden. Sie erhalten konkrete Antworten auf ihre Fragen – und können in angenehmer Atmosphäre netzwerken.“