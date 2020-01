BMW hat sich 2019 besser als der Gesamtmarkt entwickelt. BMW Automobile setzt 2,52 Millionen Autos ab, davon entfallen auf die Kernmarke 2,17 Millionen Einheiten. Somit verringert sich zugleich der Abstand auf Mercedes-Benz. Die Stuttgarter verkaufen 2,34 Millionen Einheiten. In China ist es für BMW besonders gut gelaufen, dort liegt das Plus bei 13 Prozent. Mercedes-Benz kann in dem asiatischen Land die Auslieferungen um 6 Prozent ...