FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag etwas nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1125 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Am Markt war die Rede von einem unspektakulärem Handel zwischen Euro und Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1126 Dollar festgesetzt.

Etwas erholen konnte sich das britische Pfund. In den vergangenen Tagen hatte es dagegen deutlich unter Druck gestanden, weil sich Hinweise auf eine Zinssenkung durch die britische Notenbank verdichteten. Ausschlaggebend sind Äußerungen britischer Zentralbanker und schwache Konjunkturdaten. "Auch wenn sich noch keine Mehrheit für einen Zinsschritt bis zur nächsten Sitzung der Bank of Englandnd Ende Januar finden sollte, sehr viel länger wird es wohl nicht dauern", sagte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.