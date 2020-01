Mercedes-Benz Cars kommt im Dezember auf eine Stagnation beim Absatz. Im Gesamtjahr zeigt sich ein Plus von einem Prozent. Die Kernmarke Mercedes-Benz setzt 2019 2,34 Millionen Autos ab. Insgesamt entwickelt man sich somit besser als der Autogesamtmarkt. In China kommt Mercedes-Benz auf ein Plus von 6 Prozent.2020 will die Daimler-Sparte den Absatz weiter steigern, genauere Zahlen werden nicht genannt.Die Analysten von ...