Ölpreise steigen etwas - Entspannung im Verhältnis der USA zu China stützt

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen und haben leichte Gewinne aus dem frühen Handel etwas ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 64,66 US-Dollar. Das waren 46 Cent mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 32 Cent auf 58,40 Dollar.

Die Ölpreise erholten sich damit etwas von kräftigen Verlusten der vergangenen Handelstage. Am Montag wurden einmonatige Tiefstände erreicht. Ein wichtiger Grund ist die tendenzielle Entspannung im Verhältnis der USA zu Iran. Wegen der geringeren Kriegsgefahr sind die Risikoaufschläge am Erdölmarkt deutlich gesunken.