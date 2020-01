Aurora und Cannopy – Strohfeuer?

Die Erholung der Cannabis-Aktien dauerte zunächst mal gut 24 Stunden. Am 20. Dezember hatten wir für Sie im Börsenbrief eine große Analyse zu den beiden Cannabis-Aktien und zur Branche. Was wird 2020 bringen und warum gibt es Hoffnung - hier zu lesen für Abonnenten. Nun sah es nach einer Bodenbildung aus und eben jener vorsichtigen Hoffnung. Wir wiesen auf Aurora Cannabis bei 1,60 Euro und Canopy bei 18 Euro hin – wo beide Aktien in etwa noch notieren. Am 14.1 waren sie schon gut im Rennen, dann kam Aphria. Das Ergebnis enttäuschte und zog den ganzen Sektor wieder mit runter. Forcieren lässt sich per Hebel die Entwicklung auch, allerdings ist dafür ein Depot nötig beispielsweise bei eToro. Dort können Sie Aurora Cannabis traden und mit Hebel versehen.