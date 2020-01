Tesla – jetzt geht es ganz schnell

Kein Halten, kein Stopp, keine Vernunft, keine Rationalität. Bei Tesla geht es in diesen Tagen ganz schnell. Einzige Frage – bleiben die Shorties länger liquide als Tesla irrational. Denn, sorry, aber mit Vernunft hat dieser Aktienkurs nichts mehr zu tun. Allenfalls mit US-Geld, das sinnfrei und ohne Blick auf Bewertung in eine Hoffnungsaktie geschüttet wird. Wie gesagt, bei Kursen um 550 Dollar jetzt soll niemand sich beschweren, wenn die Aktie im Laufe des Jahres mal 30-40% Federn lassen müsste. Heftig gehandelt wird bei Tesla übrigens in hoch gehebelten Short-Papieren. Der Turbo-Bear VE5M4L ist eine exzellente Wahl für alle mit harten Nerven und Zock auf Rücklauf auf 500 Dollar.