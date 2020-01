Beyond Meat – kein Halten

Liebe Leser, der Beyond-Turbo KA7ZJW rennt und rennt, obgleich er nur noch einen knappen 3er-Hebel hat. Wir haben das Papier häufiger schon vorgestellt, doch die Aktie ist immer wieder einen Blick wert. Keine Woche ist es her, dass wir bei 75 Dollar schnell und offensiv auf Beyond hinwiesen - hier nachzulesen. Unsere Abonnenten hatten nah am Allzeittief den sofortigen Hinweis auf eine fundamentale Änderung bei der Aktie. Jetzt kommt noch China-Phantasie dazu. Folge – seit unserer Empfehlung vor nicht einmal einer Woche hat die Aktie jetzt bald 50% zugelegt. Bei den Amis gibt es kein Zaudern, da wird gekauft was das Zeug hält. Deshalb – liebe Freunde von Feingold Research, wer bei so etwas dabei sein will, der kommt in unsere Community. Denn kostenfrei und umsonst taugt nichts, so sagt der Volksmund. Deshalb bewerben wir natürlich regelmäßig auch unseren Börsenbrief (wer Lust hat, nutzt noch unsere Jahresstartkonditionen) möchten aber Feingold Research primär im Abobereich abbilden. Dies werden Sie verstehen, denn ein Team will gepflegt werden. Doch was bringen wir mit außer schicken Tradingtipps? Nun - der beste Call auf Wirecard war ein Beispiel, wie man mit Wirecard innerhalb einer Woche 60% machen kann ohne dass sich die Aktie bewegen muss.

Um 17.01 Uhr bekamen unsere Abonnenten eine Mail. Aktie bei plus 5,5%. Jetzt, um 21.58 Uhr steht sie bei plus 14%. Mal eben 25% plus mit unserem Turbo binnen 5 Stunden. Hintergrund – News von Impossible Foods.

