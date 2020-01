Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handel an den europäischen Börsen war zu Beginn der Sitzung am Dienstag recht volatil, so die Experten von XTB.Der DE30 sei um rund 80 Punkte eingebrochen, habe sich allerdings wieder erholen können. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex sogar leicht über dem gestrigen Schlusskurs. [ mehr