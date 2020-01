BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell fordert bei der Streitschlichtung um das gefährdete Atomabkommen mit dem Iran guten Willen von allen Seiten. Die Rettung des Vertrags sei wichtiger denn je, erklärte Borrell am Dienstag in Brüssel in einer Stellungnahme.

Zuvor hatten Deutschland, Frankreich und Großbritannien offiziell einen Mechanismus zur Schlichtung des Streits zwischen dem Iran und dem Westen ausgelöst. Hintergrund ist die schrittweise Abkehr der islamischen Republik von Auflagen des Vertrags nach der Kündigung durch die USA. Diese Vertragsverletzungen habe man nicht unbeantwortet lassen können, erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas dazu. Ziel der Streitschlichtung sei die Wahrung des Vertrags.