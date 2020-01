Der Blick auf Handelsumsätze, Volatilität, Sprunghaftigkeit innerhalb der Tage und Beliebtheit bei den aktiven Tradern lässt kein Zweifel – Varta ist die neue Wirecard. Tagesverlauf Dienstag – runter auf unter 73 in kleinem Sell-Off, wieder auf auf 84 – es geht Schlag auf Schlag. Womit am besten? Nun – CU97CB für Long-Trader mit Hebel 3. Wir raten – kühlen Kopf bewahren, unter 80 taktisch long nehmen und ggf. in zwei Tranchen vorgehen. Bei einer Veranstaltung in Lyon letzte Woche hatten wir eine Mitarbeiterin vor Ort und dort war auch Varta zugegen. Natürlich zeigte man sich unerfreut über das Patentthema, doch grundsätzlich natürlich positiv. Der Kurssturz scheint aus unserer Sicht übertrieben, sofern Varta nicht eine Leiche im Keller hat. Das wäre die Analogie zu Wirecard, wobei – man stelle sich vor, WDI hat KEINE Leiche im Keller. Dann können die Shorties sich bei Tesla anschauen, was bei WDI möglich wäre. Tesla gegenzuhalten ist höchstes Risiko – KA7QJQ ist das Papier für Trader, die genau dieses Risiko wollen. Zurück zu WDI: Ein Squeeze Richtung 150 – 200 wäre denkbar dann. Dies darf man bei WDI nie vergessen. Da liegen so viele short drauf, sofern sie eindecken müssten, könnte die Aktie abgehen wie Lumpi. Oder Schmitz Katze.