Bei Geely zeigt man sich konservativ hinsichtlich der Entwicklung des Automarkts in China. Das Wachstum im vierten Quartal wird als saisonal gewertet. Dies ist ein Ergebnis eines Investorenmeetings bei Geely. Bei Geely rechnet man damit, dass sich die Konsolidierung in der Branche beschleunigt fortsetzen wird.2020 soll der Umsatz um 4 Prozent zulegen. Im Bereich SUV will man 2020 vier neue Modelle auf den Markt bringen.Für ...