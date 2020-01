Die Aktie von Paragon bleibt einer der Werte der „Stunde” an der Frankfurter Börse. Im Handel am heutigen Dienstag setzt der Aktienkurs des Unternehmens die steilere Aufwärtsbewegung der letzten Wochen fort und steigt im Tagesverlauf auf bis zu 22,30 Euro. Zum Vergleich: Am 5. Dezember ist der Ausgangspunkt der aktuellen Aufwärtsbewegung zu sehen, die bei 11,78 Euro startete - im Einflussbereich der starken charttechnischen ...