Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Das chinesische Wirtschaftswachstum dürfte sich 2020 und in den Jahren danach auf einem gesunkenen, aber immer noch sehr hohen Niveau stabilisieren, so die Experten vom UBS Asset Management (UBS-AM).Die Regierung könne dafür Unterstützung aus einer breiten Palette an Maßnahmen liefern, die sie sehr gezielt auswähle. [ mehr