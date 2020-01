Der Terror geht auch 2020 weiter: In Schweden ist – dieses Mal im wohlhabenden Stockholmer Stadtbezirk Östermalm – eine an einem Wohnhaus deponierte Bombe explodiert und hat massive Schäden angerichtet, die Bewohner mussten evakuiert werden, und der Polizeichef Stockholms berichtete gegenüber Medien: „Das war eine der kräftigsten Explosionen, die wir bislang in dieser Region gehabt

Der Beitrag „Man weiß, dass sie aus Einwandererfamilien stammen.“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.