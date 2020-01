NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist der jüngsten Rekordjagd etwas der Schwung ausgegangen. Die wichtigsten Aktienindizes lagen am Dienstag leicht im Minus. Der technologielastige Nasdaq 100 hatte zwar im frühen Handel noch mit Mühe erneut eine Bestmarke erklommen, rutschte aber schnell ins Minus ab.

Angesichts geopolitischer Unsicherheiten mit Blick auf den Iran oder Nordkorea hielten sich die Anleger zurück. Zudem schauen die Investoren bereits auf den Mittwoch: Dann soll das lang ersehnte erste Handelsabkommen zwischen den USA und China unterschrieben werden. Bislang sind noch viele Details des Deals nicht bekannt, was aktuell für etwas Unsicherheit am Markt sorgt.