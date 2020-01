Auch wenn die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nachgelassen haben und ein möglicher Teil-Deal im Handelskrieg bevorsteht: Die Analysten von TD Securities (TDS) glauben nicht, dass der Goldpreis wesentlich unter die Marke von 1.550 USD pro Unze fallen wird.

Zwar seien die spekulativen Long-Positionen um Gold immer noch in der Nähe eines Extremniveaus, doch sei es trotzdem unwahrscheinlich, dass das Edelmetall stark fallen wird, so die Experten. Man erwarte starke Unterstützung in einem vergleichsweise engen Bereich zwischen 1.515 und 1.550 USD, erklärte TDS.