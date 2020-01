Mountain Alliance meldet am Dienstag diverse Personalien im Vorstand und Aufsichtsrat. So hat Finanzvorständin Justine Wonneberger den Vorstad der Gesellschaft per Ende 2019 verlassen und wird nur noch beratend für Mountain Alliance aktiv sein. „Das Vorstandsmitglied Manfred Danner hat im Zuge dieser Veränderung neben der bereits bestehenden Verantwortung für das operative Geschäft auch die Verantwortung für das Ressort ...