Die vermeintlichen Stromverbraucher in Business und Haushalt

Stromsparen wird ein immer größeres Thema. Nicht nur zugunsten der Umwelt, sondern auch im Interesse des eigenen Geldbeutels lohnt es sich zunehmend, die stillen Verbraucher im Büro, Wohn- und Schlafzimmer oder in der Küche zu identifizieren. In ganz Deutschland werden jährlich rund neun Milliarden Euro verschwendet - durch überflüssigen Stromverbrauch. Dabei ist das Sparpotenzial hoch. Welche sind also die vermeidlichen Stromverbraucher - und wie viel Geld lässt sich sparen? Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zu stillen Verbrauchern im privaten und professionellen Raum zusammengestellt.

Nicht in die Stand-by-Falle tappen! Nur kurz im Supermarkt, eben schnell einen Kaffee kochen, flott duschen...die Liste an Gelegenheiten für die Stand-by-Falle ist lang. Sie schnappt dann zu, wenn Sie den Laptop nur kurz zuklappen anstatt ihn richtig auszuschalten, wenn Sie die Zahnbürste länger als nötig auf ihrer Ladestation stehen oder das Handy am Kabel hängen lassen, obwohl es schon vollständig aufgeladen ist. Auch Musik- und Telefonanlagen sowie Drucker und Spielkonsolen verfügen über den Stand-by-Modus. Das Gerät bleibt quasi auf Abruf bereit - und verbraucht im ungenutzten Zustand Kilowattstunde um Kilowattstunde. Und das ist heute deutlich teurer als noch vor gut 30 Jahren. 1988 kostete eine Kilowattstunde noch umgerechnet 17 Cent. Heute zahlt man für den gleichen Zeitraum und den gleichen Verbrauch satte 29 Cent. Hochgerechnet zahlen Sie also in einer Nacht mit acht bis neun Kilowattstunden stillen Verbrauchs gut drei Euro, in einer Woche 21 Euro. Per Vergleichsrechner lässt sich übrigens einwandfrei herausfinden, wie viel Sie für Ihren Strom zahlen - und ob das wirklich der beste Tarif für Ihre Bedürfnisse ist. Sollten sich bessere Optionen zeigen, können Sie über Strompreisvergleich24.com ganz einfach Ihren Anbieter wechseln.

