Hannover Rück: Der Aufwärtstrend sollte sich fortsetzen

Die Aktie der Hannover Rückversicherung befindet sich seit August in einem stabilen, langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend vom dem am 8. August bei 136,00 Euro ausgebildeten Tief stieg der Wert konstant an und erreichte am 17. Dezember zum ersten Mal die Marke von 175,00 Euro.

Auf diesem Niveau trafen die Bullen auf Widerstand und kamen zunächst nicht mehr weiter. Der Kurs ging ...