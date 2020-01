Auf die Alarmstimmung in der letzten Woche folgten bei der BYD-Aktie im Bullenlager in dieser Woche nur noch Freudentänze. Zunächst gelang den Käufern in einer recht eindrucksvollen Weise die Verteidigung der 50-Tagelinie. Anschließend arbeitete sich der Wert wieder bis an die Marke von 4,50 Euro vor.

Auf diesem Niveau erfolgte zum Beginn der neuen Woche eine regelrechte Explosion. Mit einer ... Weiterlesen