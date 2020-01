Godewind Immobilien startet Rückkauf

Godewind Immobilien will eigene Aktien zurückkaufen. Geplant ist der Erwerb von bis zu 1,762 Millionen Papieren. Dies entspricht 1,62 Prozent des Grundkapitals. Das Programm läuft vom 16. Januar bis zum 30. April. Maximal will die Immobiliengesellschaft dafür 8,46 Millionen Euro ausgegeben. Der Rückkauf soll nur über Xetra erfolgen. In der Folge können die Aktien für alle zulässigen Zwecke genutzt werden. Das schließt auch ...