Anzeige

Riesige Öl-Funde begeistern Anleger in Namibia – Vor der Küste lagert Öl mit einem Wert von bis zu: 1 Billion US-Dollar und zu Lande könnten 720 Milliarden US-Dollar folgen. Der Öl-Reichtum entspricht bis zu – 680.000 US$ pro Einwohner – bei nur 2,5 Millionen Menschen. Werden diese Reserven gefördert, wird Namibia zum Saudi Arabiens von Afrika aufsteigen und der Wohlstand in völlig neue Dimensionen katapultiert.