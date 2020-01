Die Aixtron-Aktie startete am 2. Januar mit einem Hoch bei 8,98 Euro in das neue Jahr und ging anschließend in eine Korrektur über. Sie führte zu einem kurzfristigen Unterschreiten der 50-Tagelinie und am 6. Januar zu einem Tief bei 8,23 Euro. Auf diesem Niveau griffen die Käufer wieder zu.

Die Konsequenz war eine neue Aufwärtsbewegung, deren Steilheit nach dem eher ... Weiterlesen