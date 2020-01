Union Pacific - das Eisenbahnunternehmen zeigt Stärke!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: UNP ISIN: US9078181081

Rückblick: Union Pacific ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn und per Lastkraftwagen tätig ist. Der Konzern hält auch Anteile an zuarbeitenden Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften. Die Aktie profitiert von der Sektorstärke im Transport. Aktuell versucht das Papier den Breakout zur Oberseite.