Großartige Bestätigung

Dass Luke Reinehr, Chairman und CEO von Kalamazoo, diesen Deal als „großartige Bestätigung unserer Strategie der smarten Exploration auf dem Central Victorian Goldfield“ betrachtet, kann man nachvollziehen, denn Platzierungen über dem Marktpreis sind gerade bei Explorationsgesellschaften extrem selten geworden!

Kalamazoo befindet sich erst am Anfang des ersten Bohrprogramms auf dem Castlemaine-Projekt, das in der Nähe von Kirkland Lake Golds Fosterville-Mine liegt. Doch das Unternehmen hat bereits erste, vielversprechende Bohrergebnisse erzielt (wir berichteten), darunter ein außergewöhnlich hochgradiger Abschnitt von 1,42 Metern mit 261,3 g/t Gold (!) ab nur 100,32 Meter Tiefe. Und ein darin angetroffener, freigoldführender Quarzgang wurde scheinbar nur teilweise durchteuft bzw. gestreift.

Insgesamt, so Herr Reinehr, stützen die bisherigen Ergebnisse die Explorationsstrategie von Kalamazoo, sich bei der Suche nach der nächsten Weltklasse-Goldlagerstätte in Victoria auf die unglaublich reichen historischen Goldfelder Castlemaine und South Muckleford zu konzentrieren, die nicht nur in der Nähe von Kirklands Fosterville-Mine liegen, sondern auch geologische Ähnlichkeiten mit dieser Weltklassemine aufweisen.

Dr. Quinton Hennigh, Chairman und President von Novo, wurde zudem in den technischen Beratungsausschuss von Kalamazoo berufen. Er ist ein international anerkannter Wirtschaftsgeologe mit mehr als 25 Jahren Explorationserfahrung und Fachwissen, das er bei großen Goldbergbauunternehmen einschließlich Homestake Mining Company, Newcrest Company, Newcrest Mining Limited und Newmont Mining Corporation erworben hat. Dr. Hennigh hat mehrere bedeutende Goldentdeckungen für kanadische Explorationsunternehmen gemacht, wie z. B. die alkalische Goldlagerstätte Springpole (5 Mio. Unzen) in der Nähe von Red Lake, Ontario, für Gold Canyon Resources und das Goldprojekt Rattlesnake Hills für Evolving Gold.

Novos Schwerpunkt liegt auf der Erkundung und Entwicklung von Goldprojekten in der Region Pilbara in Western Australia. Novo hat ein bedeutendes Landpaket mit einer Fläche von ca. 13.000 km2 und unterschiedlichen Beteiligungen zusammengestellt. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ca. 600 Mio. CAD (460 Mio. USD).

Warum Hennigh und Novo bereit waren, einen Aufschlag für die Beteiligung an Kalamazoo zu bezahlen, wird aus den Anmerkungen von Dr. Hennigh deutlich: „[..] Viele Unternehmen erkunden die Victoria Goldfields seit dem Erfolg von Fosterville. Hier bei Novo haben wir schnell erkannt, dass Kalamazoos Neuentdeckung das Potenzial besitzt, von der gleichen Art zu sein… epizonale orogene hochgradige Gangvererzung… wie die kürzlich in Fosterville entdeckten hochgradigen Erzgänge. [..] Die jüngsten Ergebnisse von Kalamazoo zeigen viele der richtigen geologischen Indikatoren für diese spezielle Art von hochgradiger Lagerstätte. Dies ist bemerkenswert, da die jüngsten Ergebnisse aus so einem frühen Erkundungsstadium stammen.“

Und auch Investorenlegende Eric Sprott, der mithalf, Kirkland Lake zu einer der weltweit führenden Goldgesellschaften zu machen, zeigt sich begeistert: „Die Victorian Goldfields scheinen für weitere hochgradige Entdeckungen reif zu sein. Wir sind begeistert, dass wir mit Kalamazoo eine Gelegenheit gefunden haben, um etwas weiter zu verfolgen, was möglicherweise eine weitere signifikante neue Entdeckung sein könnte."

Finanzierungsdetails

Die Platzierung erfolgt zu einem Aufschlag von 24% auf den fünftägigen VWAP (Volume Weighted Average Price, volumengewichteter Durchschnittspreis) der Kalamazoo-Aktien. Nach Abschluss der Transaktion verfügt das Unternehmen dann über einen Barbestand von ca. 9 Mio. Dollar und weiteren 4 Mio. Dollar an Forderungen aus dem Verkauf des Goldprojekts Snake Well in den nächsten 12 Monaten.

Damit verfügt Kalamazoo nun über mehr als ausreichende Mittel, um seine Explorations- und Bohrprogramme auf den Goldprojekten Castlemaine, South Muckleford und Tarnagulla Central in Victoria auszuweiten und zu beschleunigen. Wir sind schon gespannt auf die nächsten Ergebnisse!

Auf jeden Fall dürfte der heutige Deal mit Eric Sprott und Novo Resources die Bekanntheit von und das Interesse an Kalamazoo Resources (WKN A2PTCL / ASX KZR) noch einmal erheblich steigern. Das zeigte sich heute auch an der Börse Down Under. Hier schloss die Kalamazoo-Aktien bei 0,555 AUD; was ein Kursplus von rund 61% bedeutete! Dabei wurden mehr als 5 Mio. Aktien gehandelt.

