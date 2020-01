Das kam etwas aus dem Nichts: Nach einigen Fehlversuchen der Wirecard Aktie, eine charttechnische Widerstandszone um 116 Euro zu überwinden, gelang dies gestern im Handelsverlauf dann plötzlich doch. Und sofort war Schwung in dem Titel, der erst bei 119,70 Euro und damit an der Hürde um 119,55/119,85 Euro gebremst wurde. Aktuell aber sind schon wieder leichte Gewinnmitnahmen zu verzeichnen. Am frühen Mittwochmorgen notieren die ...