Gesundheitsaktienfonds nova Steady HealthCare setzt ausgezeichnete Wertentwicklung fort

nova-Geschäftsführer und -Gründer Dr. Andreas Bischof kommentiert: „Wir freuen uns, dass sich nova SHCs Anteilswert im Jahr 2019 weiterhin überaus attraktiv entwickelt hat und wir die Erfolge des vorangegangenen Jahres sogar noch übertreffen konnten. Die Überrenditen, die der Fonds in den letzten drei Jahren erzielt hat, illustrieren den Mehrwert, den wir für die Fondsanleger mittelfristig schaffen konnten. Diese Erfolge sind das Ergebnis der wohldurchdachten und bewährten Anlagestrategie von nova SHC, die wir auch weiterhin konsequent umsetzen werden.“

nova-Geschäftsführer Oliver Kämmerer fügt hinzu: „Mittels nova Steady HealthCare können Anleger die Vorzüge des Investmentsektors Gesundheit vollumfänglich ausschöpfen. So generierte der Sektorindex gegenüber dem Gesamtmarkt (MSCI World Index) seit Auflage am Jahresende 1994 eine Mehrrendite von 3 % p.a., und das bei einem um zwei Drittel reduzierten Risiko, gemessen am Maximum Drawdown. nova SHC erzielte seit Auflage der Publikumstranche im April 2015 eine annualisierte Überrendite von weiteren 3 % gegenüber dem Sektorindex - bei einem weiter reduzierten Risiko. nova SHCs absolute annualisierte Rendite lag dabei bei 7 %, ein beachtenswertes Ergebnis.“