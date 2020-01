Das Währungspaar EUR/PLN hielt sich seit Mai 2018 in einer untergeordneten Seitwärtsbewegung zwischen den Kursmarken zwischen 4,2506 und 4,4142 PLN auf. Innerhalb dessen schwankte das Paar munter rauf und runter. Zu Beginn dieses Jahres gewann der Zloty jedoch merklich an Kraft und fiel zunächst in den Bereich der unteren Begrenzung in eine volatile Schiebephase. Diese wurde mit dem gestrigen Ausverkauf dynamisch auf der Unterseite aufgelöst, wodurch nun wieder die Kursmarken aus Anfang 2018 in den unmittelbaren Fokus der Marktteilnehmer rücken und hierdurch vielversprechende Handelsansätze eröffnen.

Trendfortsetzung zu erwarten