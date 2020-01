Das weltweit führende Unternehmen in Beschichtungsanlagen für die Halbleiterindustrie Aixtron hat sich von seinen Höchstständen bei 19,75 Euro aus Anfang 2018 merklich entfernt und ist in den Bereich um 7,60 Euro abgerutscht. Seit Dezember 2018 läuft in dem Wertpapier aber eine volatile Seitwärtsbewegung mit einem oberen Deckel um 10,95 Euro. Das letzte Jahr war die Aktie praktisch mit sich selbst beschäftigt und brachte keine nennenswerten Impulse hervor. Die Seitwärtsbewegung aus den letzten Monaten präsentiert sich jedoch aus technischer Sicht als mögliche Diamant-Formation und gibt klare Hinweise auf den weiteren Verlauf des Papiers. Für gewöhnlich kommen solche Konstrukte selten vor, besitzen aber eine recht hohe Aussagekraft, wie im Beispiel der Volkswagen-Aktie.

Breakaway-Gap gesetzt

Aktuell ist noch kein sofortiger Handlungsbedarf gegeben. Erst wenn das Wertpapier von Aixtron mindestens über das Niveau und die obere Begrenzungslinie um 10,25 Euro zulegt, wird ein Rücklauf an die Jahreshochs aus 2019 bei 10,95 Euro wahrscheinlich. Ein derartiger Anstieg würde die vorliegende Diamant-Formation schließlich aktivieren und kurzfristig Kursgewinne zurück in den Bereich von 13,20 Euro erlauben zu vollziehen. Auf mittelfristiger Ebene könnte sogar ein Anstieg in den Widerstandsbereich von rund 15,00 Euro anstehen, wodurch sich schon in beiden Fällen ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA71QC überdurchschnittlich auszahlen würde. Aufgrund der zu erwartenden Volatilität sollte eine mögliche Stopp-Marke das Niveau von vorerst 9,75 Euro nicht übersteigen. Ein Kursrutsch unter 9,50 Euro würde hingegen direkt Abwärtsrisiken auf glatt 9,00 Euro und einen Kurslückenschluss bedeuten. Aber selbst dann bliebe das Konstrukt einer Diamantformation noch intakt. Nur tiefer als das Niveau von rund 8,00 Euro sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen.