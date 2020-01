Die Analysten von Fundamental Research haben den kanadischen Goldexplorer Sonoro Metals (WKN A117UU / TSX-V SMO) unter die Lupe genommen und kommen zu einem positiven Ergebnis. Sie betrachten die Aktie als spekulativen „Kauf“ und sehen den fairen Wert bei 0,32 CAD. (Aktueller Kurs: 0,12 CAD)

Wie die Experten ausführen, verfügt Sonoro über zwei Gold- und Silberexplorationsprojekte im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Das Flaggschiffprojekt Cerro Caliche liege in der Nähe mehrerer bekannter Minen (in Produktion und historisch) von Agnico Eagle Mines, Pemier Gold, Alio Gold und First Majestic.