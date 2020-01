Wer nach dem rasanten Kursanstieg der Tesla-Aktie von einer Korrekturbewegung profitieren möchte, könnte einen Blick auf Short-Hebelprodukte werfen.

In den vergangenen Wochen und Monaten kannte die Aktie des Herstellers von Elektroautos, Tesla (ISIN: US88160R1014) nur einen Weg, und zwar den steil nach oben. Notierte die Aktie noch im Juni 2019 unterhalb von 200 USD, so wird sie derzeit mit 533 USD um 166 Prozent höher gehandelt. Vor allem in den vergangenen Tagen beschleunigte sich der Höhenflug noch einmal deutlich. Allein seit dem Jahresbeginn sprang der Aktienkurs um 28 Prozent nach oben.

Für risikobereite Anleger, die der Tesla-Aktie im Gegensatz zu den meisten Experten zwar noch weiteres Steigerungspotenzial zubilligen, die aber nach dem rasanten Kursanstieg der vergangenen Tage auch eine deutliche Kurskorrektur nicht ausschließen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Short-Hebelprodukte gekommen sein.