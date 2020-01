US-Bullenmarkt setzt sich fort

Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem außerordentlich starken Gewinnwachstum 2018 sind die Unternehmensgewinne 2019 kaum vom Fleck gekommen, in Europa deutet sich sogar ein leichter Rückgang an, so Till Christian Budelmann, Kapitalmarktstratege der Privatbank Bergos Berenberg.Dennoch seien die Aktienkurse deutlich gestiegen, globale Aktien hätten im vergangenen Jahr um rund 25 Prozent zugelegt. [ mehr